BALZANI: «Il mercato della Roma è finito qui, ci aspettavamo di più» - DI GIOVAMBATTISTA: «Occhio alle sorprese...»

Più o meno 96 ore al gong. Quattro giorni alla chiusura del mercato e un solo interrogativo. Arriverà un altro rinforzo per la Roma dopo Maitland-Niles e Oliveira? Roberto Pruzzo si dice scettico: «Non aspettiamoci altro». «A meno di sorprese il mercato della Roma è finito qui. Ci aspettavamo di più visto che si era fatto tutto in anticipo, ora vedremo per giugno», il pensiero di Francesco Balzani. «Con i nuovi acquisti la Roma è tanta roba, aspettiamoci sorprese», dice Ilario Di Giovambattista.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Un personaggio come Mourinho dobbiamo tenercelo stretto per anni. Esistono le categorie per ogni cosa, sia per gli allenatori che per i direttori sportivi. Petrachi qui era venuto per costruire una bella squadra di provincia in grado di lottare al massimo per l’Europa League. Guarda caso Mourinho chi ha messo tra i cedibili? Gran parte dei giocatori presi da lui… Per fare una grande squadra, non i Petrachi della situazione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo che il mercato della Roma sia finito qui, a meno di sorprese. Ci aspettavamo un po’ di più visto che si è fatto tutto in anticipo, a questo punto aspettiamo giugno. Più che sulla scia di Mourinho, Pinto sembra più sulla scia di Petrachi e forse, per rapporto qualità-prezzo, ha fatto addirittura peggio. Dopo Oliveira, un affare non suo, non è riuscito a smuovere nulla, nonostante ci siano state delle occasioni. Se Ndombele va al Valencia mi scoccia un po’… Cosi come per Anguissa quest’estate. Se non si riesce nemmeno a competere sul mercato con Napoli e Valencia, bisogna rivedere un attimo le opinioni su Pinto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Sul mercato non mi aspetto nulla. A centrocampo ha alternative e davanti sta bene. L'unica cosa è il modulo che non riesco a capire. Non capisco se Maitland-Niles è meglio nei 5 o nei 4, ma credo che una mano può dartela (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Con gli acquisti la rosa della Roma ora è tanta roba. Sento che ci sarà una sorpresa da qui alla fine del mercato. (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Quando la Roma ha perso Scamacca era il 2015. Ti può far venire dei rimpianti ora ma sono passati 7 anni da quando è andato via... (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Diawara non mi sembra per niente convinto di lasciare Roma, credo ne stia facendo una questione di soldi. Con Xhaka la Roma avrebbe sistemato il centrocampo. Fazio ha fatto anche cose buone alla Roma, bisognava chiudere prima questa storia. Non credo Shomurodov sia quello visto fino ad adesso, vedremo l'anno prossimo. Dall'addio di Totti fino ad oggi la Roma si è indebolita tantissimo (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Xhaka resta il nome preferito, sarebbe utile alla causa giallorossa. L'affare Maitland-Niles potrebbe aver riaperto i rapporti. 20 milioni per Gosens mi sembrano una cifra eccessivamente bassa. L'arrivo di Mourinho fa pensare alla volontà di costruire qualcosa di grande (LUCA PAPPAIANNI, PlayRoma)

È assurdo che le due squadra più indebitate della Serie A, anche indagate per alcune operazioni di mercato, riescano a fare i due acquisti più importanti del mercato. Vlahovic e Gosens sono due colpi incredibili. Non capisco perché Florenzi sia così odiato dalla piazza (PATRICK VOM BRUCK, PlayRoma)