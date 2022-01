Calciomercato Roma: Diawara apre alla cessione. In Italia piace a Cagliari e Sampdoria

Il futuro di Amadou Diawara potrebbe essere lontano da Roma. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, dall’incontro avvenuto oggi fra Tiago Pinto e l'agente del centrocampista è arrivata un'apertura del giocatore a lasciare la capitale. Da ora fino alla fine del mercato saranno valutate tutte le opportunità, sia in Italia sia all'estero. In Serie A Diawara piace a Cagliari e Sampdoria. In caso di una sua partenza, la Roma potrebbe valutare l'arrivo di un nuovo centrocampista.

(gianlucadimarzio.com)

