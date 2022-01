DA TESTACCIO MDR - Oggi alle 12 è stato svelato il murale dedicato a Lando Fiorini, storico cantautore romano e romanista scomparso nel 2017. L'opera è stata realizzata dall'artista Lucamaleonte su un palazzo dell'Ater nel quartiere Testaccio, precisamente in in via Evangelista Torricelli.

Presente anche il direttore del Roma Department, Francesco Pastorella. Oltre a lui Marco Conidi e il figlio di Lando, Francesco Saverio Fiorini.