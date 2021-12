Tegola per Mou all'ultimo dell'anno: nella Roma c'è un positivo al Covid. Scatta il rinnovo per Ibañez, Touré l'alternativa a Maitland-Niles

L'ultimo giorno del 2021 non porta una notizia confortante per José Mourinho in vista della sfida con il Milan del prossimo 6 gennaio. Alla luce dell'impennata dei contagi da Covid-19 i timori della vigilia sono diventati realtà: anche nella Roma c'è un calciatore positivo al Coronavirus. Giocatore di cui la società non ha comunicato il nome, che ha sintomi lievi e si trova in isolamento. Dalla stampa trapela anche che c'è un no vax nella rosa giallorossa, la cui posizione è tutta da valutare viste le nuove misure che entreranno in vigore il prossimo 10 gennaio e renderanno obbligatorio il Super Green Pass sul luogo di lavoro.

A Trigoria l'ultimo allenamento e sul fronte mercato arrivano novità importanti: Roger Ibañez prolunga fino al 2026 con ritocco dell'ingaggio, mentre perde quota la pista Maitland-Niles.

