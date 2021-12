ORSI: "La Roma deve svoltare a livello mentale" - CIARDI: "Tra Grillitsch e Kamara prenderei il secondo"

In chiusura del 2021 i discorsi radiofonici si dividono tra giudizi sul cammino della Roma e il mercato alle porte. "La Roma deve svoltare a livello mentale, serve un'altra vittoria contro una big", sostiene Fernando Orsi. E per Mario Mattioli "l'unico modo per farlo è che Abraham diventi trascinatore".

Augusto Ciardi pensa alle necessità della squadra: "Tra Grillitsch e Kamara prenderei il secondo, mi sembra il tipo di giocatore che serve alla Roma".

Non credo la Roma riuscirà a cedere gli esuberi, non ce l'ha fatta a giugno, non creso possa farcela a gennaio (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Dopo la vittoria di Bergamo non so se sia cambiato qualcosa, continua nei suoi alti e bassi. I giallorossi devono svoltare a livello mentale, serve un'altra vittoria contro una big. La Roma non è ancora in grado di imporre il suo gioco (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Tra Grillitsch e Kamara prenderei il secondo, mi sembra il tipo di giocatore che serve alla Roma. È giovane ma già pronto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dopo Zakaria, il mio preferito è Kamara. Poi i club tedeschi sono sempre ossi duri, il più facilmente raggiungibile forse è proprio il giocatore del Marsiglia. La Roma per lui può essere un passaggio di livello, magari intermedio, prima di lanciarsi in un top club (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'unico modo che ha la Roma per svoltare è che Abraham diventi trascinatore, come fu Lukaku per l'Inter lo scorso anno. La Roma, così come è strutturata, più di questo non può fare Mercato? Se c'è un buon direttore sportivo le cessioni si riescono a fare, cosa che non accade in casa giallorossa (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)