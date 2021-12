Calciomercato Roma, si complica Maitland-Niles: Touré dell'Eintracht Francoforte l'alternativa

Si complica la pista che porta a Maitland-Niles per rinforzare la fascia destra giallorossa: l'Arsenal, infatti, intende lasciar partire l'inglese solo con la formula del prestito con obbligo di riscatto e a non meno di 15 milioni di euro, mentre la Roma è disposta ad arrivare a 10. Da parte giallorossa, però, filtra ancora ottimismo.

Intanto, stando alle informazioni del sito dedicato al calciomercato, il General Manager giallorosso Tiago Pinto avrebbe individuato in Almamy Touré il piano B: terzino classe 1996, maliano naturalizzato francese e in forza all'Eintracht Francoforte, che lo lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 8 milioni.

(calciomercato.com)

