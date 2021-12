Trigoria: Roma al lavoro al mattino. Domani seduta pomeridiana

Dopo le vacanze natalizie e i risultati dei tamponi effettuati dai giallorossi - riscontrato un positivo -, la Roma è tornata a lavorare in vista della sfida in casa del Milan, prevista il 6 gennaio alle 18.30 alla ripresa del campionato. Oggi la squadra si è allenata alle 11 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, mentre domani è in programma una seduta pomeridiana.

???

Oggi la squadra si è allenata alle 11. Prevista domani una seduta pomeridiana in vista di #MilanRoma del 6 gennaio#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) December 31, 2021