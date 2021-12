Coronavirus: un positivo nella Roma. E' in isolamento con sintomi lievi

Le indiscrezioni che circolavano ieri sera al termine del giro di tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori della Roma prima della ripresa degli allenamenti prevista per oggi, trovano conferma all'indomani. C'è un solo caso di positività, il giocatore preferisce per privacy che il nome non venga fatto, è già in isolamento ma con sintomi lievi. Motivo per cui nei prossimi giorni proverà a fare un nuovo test.