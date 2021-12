Calciomercato Roma, Sampaoli su Kamara: «Sulle cessioni lascio fare alla società»

Boubacar Kamara del Marsiglia è un possibile obiettivo della Roma per gennaio e il tecnico del Marsiglia Jorge Sampaoli è già entrato nell'ordine di idee di privarsi del centrocampista francese. Il tecnico dell'OM ha parlato in conferenza stampa delle prossime mosse di mercato a due giorni dal match di Coppa di Francia che vedrà il Marsiglia opposto allo Chauvigny: "Per quanto riguarda il mercato, ho assoluta fiducia in Longoria e nelle sue decisioni. Se ci saranno cessioni, lascerò che se ne occupi il club - le sue parole - . Conosco molto bene la realtà della società, cosa possiamo e cosa non possiamo fare. Ho avuto degli incontri con il presidente, per programmare il calciomercato per questo inverno ma anche per la prossima estate. Dobbiamo anticipare i tempi"

Sampaoli aveva parlato del possibile addio di Kamarà già lo scorso 21 dicembre, alla vigilia dell'ultimo turno di campionato con il Reims: "Conosciamo la situazione del club e se andrà via cercheremo un'alternativa - disse circa una settimana fa -. Sarebbe difficile per noi perchè un giocatore cresciuto nel Marsiglia, è stato con noi fin dall'inizio, ma c'è poco da fare in una situazione del genere, non ci resta che trovare alternative in caso di una sua partenza. Speriamo di trovare la soluzione migliore"