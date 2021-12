Il virus minaccia la Roma, tra nuovi casi e un no vax

La minaccia Covid scuote la Roma. Ieri è stato effettuato un giro di tamponi sul gruppo squadra, molti giallorossi sono usciti dall’Italia per le vacanze, e il club attende con ansia i risultati, sperando in buone notizie. Un problema non meno preoccupante riguarda poi un calciatore, un titolare, che ha deciso di non vaccinarsi. A causa delle nuove disposizioni del Governo per contenere la variante Covid Omicron e i contagi in salita, questo atleta rischia di non poter giocare dal 10 gennaio, visto che si va verso l’obbligo vaccinale per gli sportivi e per scendere in campo sarà necessario il Super Green Pass, che si ottiene solamente tramite ciclo vaccinale. A quel punto la Roma, trattandosi di un giocatore importante, dovrà porsi il problema di sostituirlo sul mercato, senza escludere un taglio di stipendio, come è successo a novembre al Bayern Monaco quando Kimmich, Gnabry e altri calciatori decisero di non vaccinarsi. In queste ore il club, con l'aiuto dell'ufficio legale, sta studiando la situazione.

(corsport)