Boubacar Kamara, da difensore centrale a uomo d’ordine. E il confronto con Cristante e Veretout...

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Non è un incursore, ma non è neanche (soltanto) il rubapalloni descritto negli ultimi giorni: Boubacar Kamara è un uomo d’ordine, a cui piace toccare molte volte il pallone, preciso nei passaggi, efficace nel pressing, freddo nel gestire la palla e abile nel farsi trovare libero. Non sono parole in libertà, ma caratteristiche che si evincono dai suoi numeri stagionali, soprattutto se messi in relazione a quelli dei centrocampisti giallorossi con i quali dovrebbe giocare insieme o dei quali dovrebbe prendere il posto, in caso.

Kamara nasce come difensore centrale, fa la spola tra quel ruolo e quello di mediano sotto le gestioni di Garcia e Villas-Boas, ma nelle ultime due stagioni il suo posto è sempre stato davanti alla difesa, posizione in cui ha potuto sfruttare il suo sangue freddo (abituato a giocare sotto pressione) e la capacità di giocare sempre a testa alta. L’esordio della promessa del calcio francese, prodotto del vivaio del Marsiglia, arriva nella stagione 2016-2017, in Coupe de la Ligue, ma è verso la fine della stagione 2017-2018 che il suo minutaggio comincia a crescere, fino a diventare sempre più centrale nel progetto dell’OM e a diventarne un titolare nonostante la giovanissima età.

Oggi “Bouba” ha 22 anni e vanta già 142 presenze (con 4 gol e 5 assist) tra i grandi, tra Ligue 1, Champions League, Europa League e le altre competizioni in cui ha giocato il suo Marsiglia, squadra che sembrerebbe deciso a lasciare dopo ben 16 anni: a 5 anni i suoi primi passi con la maglia degli Olimpici. Kamara ha giocato 75 volte come mediano, 51 volte come centrale di difesa, 5 volte da terzino sinistro, 1 volta terzino destro e 1 volta esterno destro di centrocampo. Le domande che potrebbero porsi alcuni tifosi della Roma: che giocatore acquisterebbe la Roma? Cosa porterebbe alla squadra di Mourinho? Anzitutto, Kamara è un mediano in grado di fornire equilibrio alla squadra, un uomo d’ordine, affidabile e solido, ma una delle sue migliori qualità è la precisione nei passaggi. Basta vedere i suoi numeri e confrontarli con quelli di Veretout e Cristante, tenendo presente che Kamara ha giocato circa 300’ in meno rispetto all’ex Atalanta e 400’ rispetto all’ex Fiorentina. Spiccano tre dati in particolare: la percentuale di pressing riuscito, la percentuale di precisione nei passaggi (soprattutto in quelli brevi) e il numero di passaggi ricevuti, che si traducono di fatto nella capacità di farsi trovare smarcato, una qualità che alla Roma di Mourinho farebbe molto comodo.

Azioni difensive

Contrasti (Vinti): Cristante 38(27); Kamara 28(21); Veretout 27(21)

Intercettazioni: Cristante 24, Kamara 19, Veretout 14

Blocchi: Cristante 25, Kamara 19, Veretout 10

% Riuscita pressing: Cristante 30,2, Kamara 38,3, Veretout 26,9

Passaggi

Completati (tentati): Cristante 786(928), Kamara 843(937), Veretout 745(880)

% passaggi riusciti: Cristante 84,7, Kamara 90,0, Veretout 84,7

% passaggi brevi: Cristante 86,3, Kamara 94,7, Veretout 89,4

% passaggi medi: Cristante 90,6, Kamara 90,9, Veretout 90,2

% passaggi lunghi: Cristante 73,6, Kamara 73,8, Veretout 72,5

Possesso

Tocchi: Cristante 1069, Kamara 1063, Veretout 998

Dribbling (tentati): Cristante 9(11), Kamara 6(9), Veretout 8(14)

Passaggi ricevuti: Cristante 779, Kamara 863, Veretout 753

Azioni da tiro create: Cristante 19, Kamara 18, Veretout 59 (di cui 20 su calcio piazzato)