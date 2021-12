VIDEO - Obiettivo Maitland-Niles, Kamara sorpassa Grillitsch. Rinnovo di Zaniolo in standby, Nainggolan: "Monchi si è comportato male". Niente Coppa d'Africa per Felix

Il 6 gennaio è lontano e aspettando il ritorno in campo in casa Roma ci si concentra sulle operazioni di mercato. Si avvicina il ritorno in campo di Spinazzola, e con lui anche il rinnovo. Infatti la società vuole prolungargli il contratto per dimostrare la fiducia che il club riserva nei suoi confronti. Per quanto riguarda il mercato in entrata il nuovo nome per il centrocampo è Vecino, proposto dall'Inter, mentre Kamara sembra aver sorpassato Grillitsch.

Si complica invece il rinnovo di Zaniolo, per ora messo in standby. Nainggolan invece è ritornato a parlare sulla sua esperienza nella Capitale. Alla ripresa degli allenamenti in programma tra due giorni Mourinho potrà contare anche su Felix, che ha deciso di non partire per la Coppa d'Africa.

