Felix non parte per la Coppa d'Africa: ha scelto di restare a Trigoria

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Non parte. A meno di imprevedibili ripensamenti, Felix rimane a Trigoria. Non andrà a giocare la coppa d'Africa con il suo Ghana. Il nome del ragazzo del duemilatre, era stato inserito nella lista dei trenta preconvocati diramata dal ct del Ghana, il serbo Milovan Rajevac. L'intenzione era di portare Felix in coppa d'Africa. Ma il ragazzo, consultandosi con il suo procuratore, Mourinho e la società giallorossa, ha ribadito di non sentirsi ancora pronto per l'avventura con i colori del suo paese, facendo capire che preferisce rimanere qui per continuare nel suo percorso di crescita che Mourinho, nelle passate settimane, ha parecchio accelerato lanciandolo in prima squadra con risultati certificati anche dalla doppietta realizzata al Genoa. Doppietta che gli ha garantito il regalo di un paio di scarpe da parte del tecnico portoghese.

La scelta di Felix di non andare a giocare la coppa d'Africa, riapre le porte all'addio di Borja Mayoral che, al contrario, con il ghanese in nazionale, probabilmente sarebbe rimasto a Trigoria almeno fino agli ultimi giorni dell'ormai prossimo mercato di gennaio. Lo spagnolo con la discrezione ed educazione che lo hanno sempre contraddistinto, da tempo ha chiesto di potersi trasferire in una squadra che gli possa consentire di giocare con una certa continuità, cosa che qui in questa stagione non ha avuto. Di fatto c'è già un accordo con la Fiorentina per il trasferimento dello spagnolo in viola. [...]

