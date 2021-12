Per Grillitsch strada in salita. Col Marsiglia si parla di Kamara

La Roma ha individuato in Florian Grillitsch la pedina giusta per rinforzare il centrocampo. Per strappare l'austriaco all'Hoffeneim - contratto in scadenza a giugno - servono però 6-7 milioni di euro che il club giallorosso sembra far fatica a trovare. E allora spunta l'alternativa: si tratta di Boubacar Kamara, 22enne del Marsiglia pure in scadenza, dettaglio che ne abbassa la valutazione da 20 a 10-12 milioni. Qui però la Roma può sfruttare le situazioni di Pau Lopez e Cengiz Under, che il club francese dovrà riscattare nei prossimi mesi versando nelle casse della Roma una somma complessiva di 21 milioni di euro.

(gasport)