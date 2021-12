Calciomercato Roma: a giorni la risposta di Calafiori al Cagliari, c'è anche il Verona

Il calciomercato inizia ad entrare sempre più nel vivo. La Roma sta agendo sia in entrata sia in uscita per migliorare la rosa secondo le richieste di Mourinho. Tra i vari nomi che potrebbero lasciare il club c'è quello di Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro è richiesto da varie società di Serie A come Hellas Verona e Cagliari, che al momento è in vantaggio. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, nei prossimi giorni il classe 2002 darà la risposta definitiva ai sardi.