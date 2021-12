Calciomercato Roma: Cagliari in vantaggio su Verona e Udinese per Calafiori. Via libera al prestito dei giallorossi

Per Riccardo Calafiori si apre la possibilità di una seconda parte di stagione in prestito. Più precisamente al Cagliari, impegnato in una complicata lotta per la salvezza. E l'esterno sinistro classe 2002, secondo quanto riportato, è vicino al passaggio in Sardegna in prestito secco fino al prossimo 30 giugno.

Ulteriori dettagli sulla situazione di Riccardo Calafiori: secondo quanto riferito su Twitter da Alfredo Pedullà il Cagliari manterrebbe comunque un certo vantaggio per il terzino rispetto alle altre pretendenti, che si identificano in Hellas Verona e Udinese. Dalla Roma sarebbe già arrivato il via libera alla cessione in prestito.