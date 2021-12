Calciomercato Roma, rinnovo di Zaniolo bloccato: può partire in estate

La Roma potrebbe lasciar partire uno dei pezzi pregiati della rosa, ovvero Nicolò Zaniolo. Il ventiduenne ha il contratto in scadenza nel 2024, ma si parlava già di un possibile rinnovo per blindarlo ulteriormente. Al momento però la situazione è in stand by ed addirittura potrebbe essere lui il sacrificato in estate per aumentare il denaro nelle casse della società. La trattativa per il prolungamento della sua permanenza nella Capitale continuerà, ma sembra esserci aria di addio a giugno.

(tuttomercatoweb.com)

