Calciomercato Roma, interesse per Vecino

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa far rifiatare i titolarissimi Veretout e Cristante. Per questo motivo i giallorossi avrebbero sondato Matias Vecino dell'Inter, considerato un giocatore in uscita poiché è ai margini del progetto di Inzaghi. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la società nerazzurra avrebbe offerto il calciatore sia alla Roma sia alla Lazio. In questa stagione ha giocato solo 388 minuti ed inoltre ha il contratto in scadenza nel 2022.

#Inter tra i nomi in uscita resta quello di #Vecino. Il centrocampista ha estimatori in Italia e all’estero. Di recente è stato sondato l’interesse di #Roma e #Lazio nei suoi confronti. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) December 28, 2021