Spinazzola intravede la discesa e il rinnovo

Servirà ancora un po'per rivederlo sul campo da gioco: la determinazione di Leonardo Spinazzola aveva lasciato ben sperare, ma per rivederlo correre in fascia servirà almeno un altro mese e mezzo. Prima di allora, il laterale della Roma si sottoporrà ad un controllo operato dal dottor Lempainen, che lo aveva operato dopo la rottura del tendine d'Achille. Finora il giocatore ha lavorato da solo, e dopo il via libera del chirurgo inizierà la fase di riatletizzazione. Mourinho lo aspetta e intanto la società pensa a proporgli il rinnovo: la naturale scadenza del suo contratto con la Roma è prevista per il 2024, ma il club vuole dimostrargli stima e fiducia con una nuova proposta.

(Corsport)