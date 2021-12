SABATINI: "Maitland-Niles, Kamara e Grillitsch? Parliamo di riserve..." - BALZANI: "La Roma deve fare un percorso stile Milan"

Il mercato invernale che s'avvicina occupa quasi totalmente lo spazio radiofonico. "Maitland-Niles, Kamara e Grillitsch? Parliamo di riserve", sostiene Sandro Sabatini. Dello stesso avviso Tony Damascelli: "I giocatori di cui si parla sono di margine: se il tecnico pensa di sostituire i giocatori che per lui non sono adeguati con quelli di cui leggiamo, non ci siamo".

"La Roma deve fare un percorso stile Milan", conclude Francesco Balzani.

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non conosco i tempi di recupero di Spinazzola, ma con lui cambierebbe la musica perché ha forza dirompente e può giocare su entrambe le fasce. Altrimenti hai bisogno di un giocatore che possa giocare soprattutto a destra dove non hai alternativa. Un duttile sarebbe l'ideale, ma non è facile: non basta prendere un terzino che faccia entrambe le fasce (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Che Maitland-Niles sia diventato improvvisamente un giocatore così interessante onestamente mi lascia dei dubbi. Mi sembra che la Roma stia facendo un mercato invernale per mettere delle toppe senza investire troppi soldi, che ci sta. Mi sembra faccia fatica anche a chiudere per Grillitsch, che costa circa 6 milioni. Non so se basterà ad accontentare Mourinho, che probabilmente avrà la scusa per lamentarsi nei prossimi 6 mesi come ha fatto negli ultimi 6 (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Il mercato di gennaio è un mercato che fa più male che bene. La Roma prende giocatori inglesi, che potrebbero anche andare benino. Ma non sono risolutivi. Maitland Niles sembrerebbe un acquisto non adeguato ma se è l'allenatore a dare l'ok significa che l'ha monitorato ed è convinto possa essere un giocatore giusto (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Le partite con Milan e Juve possono ridimensionare o dare dignità al lavoro di Mourinho. I giocatori di cui si parla sono di margine: se il tecnico pensa di sostituire i giocatori che per lui non sono adeguati con quelli di cui leggiamo, non ci siamo. Qualsiasi cosa passi per Mourinho, dal punto di vista del mercato, viene subito il sospetto che ci sia dietro Mendes e che possa quindi essere un affare interessante per loro e non per la squadra (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

Non è Mourinho che ha fatto fare il salto di qualità a noi, siamo noi ad aver normalizzato Mourinho (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Se la Roma dovesse prendere Kamara farebbe un investimento su un ragazzo che va a scadenza a giugno ma che ha prospettive molto importanti (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport & News)

La Roma deve fare un percorso stile Milan, per farlo serve mettere una grande persona di calcio in società. Non basta Mourinho, finché non arriverà quello non ci sarà niente (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

