VIDEO - Dopo lo Spezia testa all'Atalanta, Mourinho ritrova Zaniolo. A Bergamo settore ospiti sold out

Pratica archiviata, non senza qualcosa che ha fatto storcere la bocca a Mourinho, ma intanto i 3 punti attesi sono arrivati. La Roma batte lo Spezia e ora guarda al prossimo ostacolo. Uno non di poco conto: sabato i giallorossi faranno visita ad un'Atalanta in forma. Lo Special One potrà però contare su Zaniolo, che oggi ha ricevuto l'ok dello staff medico e sarà a disposizione per sabato. Ancora da valutare le condizioni di Smalling, uscito malconcio dalla sfida di ieri. Non ci sarà Felix, fermato dal Giudice Sportivo dopo il doppio giallo rimediato ieri. Espulsione che non è andata giu a Mourinho, che nel dopo partita ha criticato le troppe ammonizione subite (la Roma è la terza squadra con più ammoniti della Serie A). A Bergamo si potrà contare sul sostegno dei tifosi giallorossi: esaurito in poche ore il settore ospiti della Gewiss Arena.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - LA ROMA FA CAMBIARE LA REGOLA SULL'INNO

I VOTI DEGLI ALTRI - SMALLING 'FA DA GUIDA', IBANEZ 'PREZIOSO'

INCHIESTA RAMADANI: ALLA ROMA CHIESTA DOCUMENTAZIONE SULL'AFFARE KALINIC

ROMA-SPEZIA. RESTANO GRAVI LE CONDIZIONI DEL TIFOSO COLPITO DA MALORE IN CURVA SUD

TRIGORIA: OK DEI MEDICI PER ZANIOLO, CI SARÀ PER ATALANTA-ROMA

POST MATCH - EPISODIO NUMERO 234838: "UOMO O ZONA SUGLI ANGOLI?"

GIUDICE SPORTIVO: UN TURNO DI SQUALIFICA A FELIX, OUT PER L'ATALANTA

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: DEST OPZIONE PER LA FASCIA

ATALANTA-ROMA: SETTORE OSPITI SOLD OUT

MOURINHO E LA 'SQUADRA DI ASSASSINI': ROMA TERZA SQUADRA PIÙ AMMONITA IN A, UN GIALLO OGNI 4,87 FALLI

LR24