Mourinho e la "squadra di assassini": Roma terza in Serie A per ammonizioni, scatta un giallo ogni 4.87 falli

LAROMA24.IT - “Sembriamo una squadra di assassini da quanti cartellini prendiamo”, ha detto José Mourinho al termine del match contro lo Spezia, finito 2-0 per la Roma, ma con la solita ricca dose di cartellini per i giocatori giallorossi. Lo Special One ha ingaggiato un vero e proprio scontro con gli arbitri: sono tanti, troppi, i casi in cui la Roma è uscita dal campo con dei motivi validi per protestare contro le scelte degli uomini con il fischietto e Mourinho non ha fatto nulla per spegnere l’incendio, anzi. Anche ieri, in una partita assolutamente priva di nervosismo, la Roma è uscita dal campo con un due calciatori ammoniti e un espulso (il primo giallo a Felix ancora non trova spiegazioni) ed era entrata in campo senza due squalificati (Zaniolo e Mancini) e con un diffidato (Cristante).

I numeri danno ragione ai dubbi di Mourinho: i giallorossi sono la quartultima squadra per falli fischiati a favore (195) e sono la big con meno rigori fischiati a favore (solo due, contro i 9 dell’Inter, i 7 del Napoli, i 5 della Juventus e i 4 di Lazio, Milan e Atalanta); per quanto riguarda i falli commessi, invece, la Roma è nona (229), numero che mal si sposa invece con la posizione ricoperta dai giallorossi nella classifica dei cartellini ricevuti: la Roma di Mourinho è la terza squadra per cartellini ricevuti (insieme al Genoa) con 47 ammonizioni (in 3 casi diventate espulsioni perché doppie), con la spaventosa media di 2.8 a partita. Solo Sampdoria (53) e Venezia (51) hanno preso più gialli. L’altra big che si avvicina alla media dei giallorossi è l’Atalanta di Gasperini (2.3), mentre sono ben distanti Juventus (2.1), Inter (1.9), Milan e Napoli (1.8). La Roma è inoltre la quinta squadra in A nella proporzione cartellini gialli ricevuti per falli commessi.

PROPORZIONE FALLI FATTI/CARTELLINI GIALLI



1. Sampdoria 233/53= 4,3

2. Bologna 195/42= 4,6

3. Venezia 239/51= 4,68

4. Sassuolo 203/42= 4,8

5. Roma 229/47= 4,87

6. Genoa 235/47= 5

7. Lazio 200/39= 5,1

8. Fiorentina 205/38= 5,3

9. Cagliari 219/38= 5,7

10. Atalanta 231/40= 5,7

11. Spezia 206/36= 5,7

12. Empoli 216/36= 6

13. Udinese 234/37= 6,3

14. Inter 213/33= 6,4

15. Verona 254/39= 6,5

16. Juventus 238/35= 6,8

17. Napoli 211/30= 7

18. AC Milan 224/31= 7,2

19. Torino 307/42= 7.3

20. Salernitana 222/30= 7,4