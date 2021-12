Trigoria, ok dei medici per Zaniolo: oggi in campo per l'allenamento. Ci sarà contro l'Atalanta

Zaniolo, assente ieri per un problema all'adduttore rimediato nella sfida di Conference League giovedì scorso, tornerà a disposizione per la prossima gara con l'Atalanta. Come riferisce Angelo Mangiante in un tweet, infatti, il numero 22 si è allenato regolarmente questa mattina e ha ricevuto l'ok dai medici per rientrare in gruppo.

#Zaniolo ci sarà contro l'Atalanta. Oggi si è allenato, test in campo e medici ok a Trigoria dopo il problema all'adduttore.

Sabato sarà a disposizione per #AtalantaRoma. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 14, 2021