I VOTI DEGLI ALTRI - Smalling 'fa da guida', Ibanez 'prezioso', Mayoral 'non trova mai il graffio'

LR24.IT - Torna al successo dopo due ko di fila la Roma. Contro lo Spezia di Thiago Motta bastano i gol di due difensori. Apre Chris Smalling di testa nell’asse tutto inglese con Abraham: "Si scrolla di dosso le tossine con il gol del vantaggio. In difesa fa da guida e domina su tutti i palloni alti" (Il Tempo). Il raddoppio arriva ad inizio ripresa di Roger Ibanez: “Un paio di sbavature ma anche alcuni palloni sradicati agli avversari con cattiveria. Segna il 2-0, prezioso" (La Gazzetta dello Sport). Positiva la prova di Matias Vina: "Ha davanti Gyasi che sarebbe un attaccante adattato ma lo costringe a rintanarsi, e anche nella ripresa torna in area avversaria per un assist ad Abraham" (Il Messaggero). Passo indietro invece per Borja Mayoral: "La bella prestazione di Sofia gli vale la prima da titolare in A. È volenteroso, ma non trova mai il graffio, anche quando un pressing alto di Micki gli spalanca la strada." (Il Romanista"

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6,5

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Karsdorp 5,5

Veretout 6

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Vina 6,5

Abraham 7

Borja Mayoral 5

Felix 5

Diawara 5

Bove ng

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6,5

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Veretout 6,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Vina 7

Abraham 6

Borja Mayoral 5,5

Felix 5,5

Diawara 6

Bove

Mourinho 6

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6,5

Veretout 6,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Vina 6,5

Abraham 6,5

Borja Mayoral 5,5

Felix 5,5

Diawara 5,5

Bove ng

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 7

Kumbulla 6

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 6

Veretout 6,5

Cristante 6,5

Mkhitaryan 6,5

Vina 6

Abraham 6

Borja Mayoral 6

Felix 6

Diawara 5,5

Bove NG

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6

Smalling 7

Ibanez 6,5

Karsdorp 5,5

Veretout 6,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Vina 6,5

Abraham 6,5

Borja Mayoral 5

Felix 5,5

Diawara 5

Bove ng

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 5,5

Smalling 7

Ibanez 7

Karsdorp 6

Veretout 5,5

Cristante 6

Mkhitaryan 6,5

Vina 6,5

Abraham 6

Borja Mayoral 5,5

Felix 5

Diawara 5,5

Bove ng

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6,5

Kumbulla 6

Smalling 7

Ibanez 7

Karsdorp 6,5

Veretout 6,5

Cristante 7

Mkhitaryan 6,5

Vina 7

Abraham 6,5

Borja Mayoral 6

Felix 6,5

Diawara 6

Bove NG

Mourinho 6,5