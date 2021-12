Rese note, dopo la conclusione del diciassettesimo turno di Serie A, le decisioni del giudice sportivo. Per quanto riguarda la Roma, spicca la squalifica per un turno inflitta a Felix Afena-Gyan: "Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo", spiega il comunicato diffuso dalla Lega Serie A. Seconda sanzione, poi, per Matias Vina e Marash Kumbulla.

