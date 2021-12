Roma-Spezia: restano le gravi le condizioni del tifoso colpito da doppio arresto cardiaco durante la partita

La vittoria di ieri contro lo Spezia è stata macchiata dal malore che ha colpito un tifoso della Roma, Tommaso, nel corso del match, che ha costretto la Sud a stare in silenzio per quasi tutto l'arco della gara. Il ragazzo ha subito due arresti cardiaci, immediato ieri sera il soccorso dei sanitari e il trasferimento al vicino Gemelli. Le sue condizioni restano stabili ma gravi: il ragazzo è intubato in coma farmacologico.