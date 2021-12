Roma-Spezia: malore per un tifoso in curva. Soccorso sul posto e poi trasportato al Gemelli

Preoccupazione allo Stadio Olimpico: un tifoso della Roma ha accusato un malore durante il primo tempo di Roma-Spezia. Per questo motivo la Curva Sud è rimasta in totale silenzio gran parte del primo tempo. Il tifoso, membro del Gruppo Roma, è stato soccorso sul posto e poi è stato immediatamente trasportato al Gemelli.

Quarantatré mila spettatori allo stadio Olimpico per Roma-Spezia, ma dal 25' del primo tempo la Curva Sud ha smesso di cantare per un malore che ha colpito un tifoso presente nello stesso settore. Il tifoso è stato immediatamente portato in ospedale con l'ambulanza, ma la Sud ha deciso di non continuare a cantare e incitare la squadra in segno di rispetto nei suoi confronti.

(ANSA)