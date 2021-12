Calciomercato Roma, dalla Spagna: Dest opzione per la fascia. I giallorossi puntano al prestito, il Barca cerca cash

Non è un segreto che la Roma sia alla ricerca di nuove pedine da regalare a Josè Mourinho per rinforzare la rosa: tra i vari ruoli da rinforzare c'è anche quello del terzino destro. Lo Special One dispone infatti, al momento, solo di Rick Karsdorp e Bryan Reynolds, e l'americano non sembra godere delle grazie dell'allenatore. Ecco perché sono diversi i nomi che circolano nell'orbita giallorossa: da Aarons a Hernrichs e Dalot. Secondo la versione online del quotidiano catalano, però, tra i profili valutati da Tiago Pinto ci sarebbe anche quello di Sergino Dest.

Il profilo del ventunenne olandese - che può giocare su entrambe le fasce con preferenza per l'out di destra - piace a Trigoria. L'idea del club della Capitale sarebbe quella di tentare la via del prestito, mentre il Barcellona - che nel frattempo punta Mazraoui, altro nome accostato nelle scorse settimane proprio alla Roma - è più orientato per la cessione a titolo definitivo.

