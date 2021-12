Atalanta-Roma: sold out il settore ospiti

Altra partita, altra risposta da parte dei tifosi romanisti: sono infatti esauriti i tagliandi disponibili per assistere al match tra Atalanta e Roma dal settore ospiti del Gewiss Stadium. Saranno dunque più di 1000 - 1127 per la precisione - i sostenitori giallorossi che seguiranno la squadra di Josè Mourinho a Bergamo. Fischio di inizio in programma per sabato 18 dicembre alle ore 15.