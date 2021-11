Veretout fa eco a Mourinho: "Servono rinforzi". Offerto Ramsey, il Toro punta Kumbulla

Prosegue la preparazione della Roma alla sfida col Genoa, in programma il prossimo 21 novembre. Josè Mourinho ha diretto anche oggi una sessione a ranghi ridotti - assenti i vari nazionali -, che ha visto Matias Vina e Nicolò Zaniolo allenarsi a parte a causa dei rispettivi infortuni.

Intanto parla Jordan Veretout. Il centrocampista francese in un'intervista fa eco allo Special One: "Servono tempo e rinforzi per migliorarci sempre".

Capitolo mercato: la Juventus avrebbe offerto Ramsey in prestito gratuito alla Roma, mentre su Kumbulla si vocifera di un interesse del Torino.

