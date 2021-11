AS Roma: "One of Us" nuovo Official Partner del club

Nuovo Official Partner per l'AS Roma. Come comunicato dal club giallorosso tramite il proprio sito ufficiale, "One of us" è il nuovo Official Partner del Club. Ecco la nota del club:

"One Of Us è il talent che ha scelto l'AS Roma per regalare un sogno. Il nuovo Official Partner del Club rappresenta il primo ecosistema digitale che permette di regalare una speranza a tanti calciatori che vogliono coltivare le proprie aspirazioni.

One Of Us scopre il talento e premia il merito attraverso un processo di selezione in App e in una seconda fase attraverso selezioni fisiche sul campo. È aperto a tutti i giocatori non professionisti che credono in se stessi e si sentono pronti a mettersi in gioco per il loro sogno.

I prospetti che verranno selezionati saranno valutati sul campo da tecnici qualificati dell’ AS Roma e One Of Us : i migliori 22, più 8 riserve, potranno continuare a inseguire il proprio sogno accedendo al talent e giocando la finale.

Al termine di questa sfida, il prospetto che avrà maggiormente impressionato i tecnici verrà tesserato e firmerà un contratto con l’AS Roma per la stagione 2022-23".

(asroma.com)

