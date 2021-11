Trigoria: seduta tra palestra e campo, a parte Zaniolo e Viña

La Roma torna ad allenarsi in vista del Genoa. Con il gruppo privo dei nazionali Mancini, Cristante, Veretout, Abraham, Rui Patricio, Mkhitaryan, Shomurodov, Kumbulla, Diawara, Darboe e Bove, la squadra si è divisa tra parte del lavoro in palestra e allenamento sul campo, con una fase atletica seguita da un'esercitazione tattica. Solo lavoro in palestra per Zaniolo e Viña. Da valutare ancora le condizioni degli altri infortunati Pellegrini, Smalling e Calafiori.