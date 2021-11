Via Armando Izzo, che potrebbe raggiungere Mazzarri al Cagliari, dentro Marash Kumbulla che ha già lavorato con Juric al Verona. Questo il progetto, svelato dal quotidiano sportivo, del Torino per gennaio. Il difensore albanese, acquistato nell'estate 2020 in un affare complesso che ha visto andare a Verona tre giovani romanisti, Cetin, Cancellieri e Diaby, oltre a 13,5 milioni di euro pagati dalla Roma.

(Tuttosport)