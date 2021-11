"Non siamo interessati al giocatore". Così, contattato dal quotidiano russo, lo Spartak Mosca ha smentito le voci di mercato su una possibile mossa a gennaio per Henrikh Mkhitaryan. Il 32enne attaccante armeno è sotto contratto con la Roma fino a giugno 2022 e dopo un inizio di campionato positivo ha via via visto scemare il proprio rendimento.

(sport express)