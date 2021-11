ORSI: «Mourinho sarà accontentato sul mercato, non può naufragare dopo 4 mesi» - FELICI: «Per la zona Champions attenti alla Juve...»

Campionato fermo e giorni di bilanci. Il ko per 3-2 con il Venezia lascia ancora la sua scia di amarezza, non solo per via degli ennesimi torti arbitrali, ma anche per le critiche di questi giorni a José Mourinho. "Spero che la squadra lo segua ancora - l'auspicio di Alessio Nardo - , stanno facendo il funerale alla Roma ma c'è tempo per migliorare". "Mourinho sarà accontentato dai Friedkin e c'è ancora tempo, non può naufragare dopo 4 mesi", avverte Fernando Orsi.

Penso che per il mercato di gennaio una spesa di 40 milioni da parte dei Friedkin ci può stare, penso sia una cifra che possano spendere. Le occasioni a gennaio ci saranno, ci sono giocatori da cedere e forse alla Roma non bastano 4 cessioni, ce ne vorrebbero 6 (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Magari arrivasse Witsel, sarei molto contento. E Bereszynski è una buona alternativa a Karsdorp. Con giocatori di questo tipo la rosa sarebbe rafforzata e si avrebbe più tranquillità per una lotta al quarto posto senza crolli improvvisi. Ma per la zona Champions, nonostante giochi un calcio pietoso, non è da escludere la Juve. La loro situazione economica è tragica, faranno carte false per arrivare in Champions. E non siamo nati ieri, se si tratta di aiutare qualcuno non aiuteranno la Roma… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Importante che Veretout sottolinei che il progetto dei Friedkin sia grande e anche che parli bene di Mourinho, questo qualcosa vuol dire (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spero che il gruppo di calciatori della Roma abbia piena coscienza del fatto di essere allenato da un vincente e che deve seguire al 100% Mourinho. Nessuno di loro ha un palmares importante, a parte Smalling e Mkhitaryan. Mi auguro che tutti vogliano seguire fedelmente Mourinho. In questi giorni si sta facendo il funerale a questa squadra, ma c'è ancora tempo per migliorare le cose (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'idea Mourinho non può naufragare dopo 4 mesi e i Friedkin lo accontenteranno. La Roma potrà lottare fino alla fine per arrivare quarta, sulle qualità dell'allenatore nessuno ha dubbi. Forse ci aspettavamo qualcosa in più da parte sua e lui, forse, non si aspettava tutte queste difficoltà. La Roma è ancora in tempo... (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Una parte di tifoseria comincia ad avere dubbi su Mourinho, ma bisognerà aspettare per capire se si potrà lottare per il quarto posto o meno. Ci sono state situazioni che girano sempre storte, la Roma è ancora lì, a pochi punti dal quarto posto. Pellegrini può essere il trascinatore di questa squadra. La condizione fisica è fondamentale e gli infortuni lo stanno un po' rallentando (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

Ho sentito dei giudizi su Mourinho che non vengono riservati neanche ad allenatori di calcio dilettante. Non è uno alle prime armi e non possono essere discusse le sue ambizioni e capacità. L'ambiente romano è ballerino e ha fatto bene anche Totti a dare un suo giudizio. Se Mourinho riceverà i tre giocatori che ha chiesto porterà avanti un campionato di buon livello. Tiago Pinto è arrivato come un messia, ma il suo curriculum è scarno e limitato e per ora ha preso delle cantonate che levati... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)

La crescita di Pellegrini rispetto allo scorso anno è stata evidente. L'allenatore lo fa sentire dentro determinate situazioni di gioco, ma forse da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Credo possa ancora migliorare dal punto di vista dell'assistenza per i compagni. Deve fare il salto dal punto di vista della leadership, guadagna tanto ed è normale ci si aspetti tanto da lui (FRANCESCO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e news)