Calciomercato Roma, proposto Ramsey in prestito gratuito con il 60% dello stipendio pagato

Appena 112 minuti in questo campionato, per via di infortuni e scelte tecniche, per Aaron Ramsey con la Juventus in questo campionato. Eppure il club bianconero lo ha proposto a più squadre, tra cui la Roma dove Mourinho lo apprezzava ai tempi della Premier League, in prestito gratuito con un ingaggio pagato per il 60%. Vale a dire che, dei 4 milioni che percepirà il centrocampista gallese da gennaio a giugno prossimi, 1,5 andrebbero corrisposti dalla Roma. Il primo obiettivo resta comunque Zakaria per la mediana ma Ramsey può rappresentare un'alternativa per avere un nome d'esperienza in più in mezzo al campo.

(calciomercato.com)

