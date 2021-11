Trigoria, individuale per Pellegrini e Vina. Mercato: piace Lucas Vazquez del Real. Stadio: ipotesi ex Mercati Generali o riqualificazione dell'Olimpico

LAROMA24.IT - La Roma di mister Mourinho è tornata in campo a Trigoria dopo il pari arrivato ieri sera contro il Bodo/Glimt, nella quarta gara del girone di Conference League. I giallorossi hanno iniziato a preparare la gara contro il Venezia, in programma domenica alle ore 12:30, ma lo Special One non può che essere in ansia per la condizione di due giocatori. Lorenzo Pellegrini e Matias Vina infatti hanno svolto lavoro individuale e saranno probabilmente valutati domani in vista della trasferta allo stadio Pier Luigi Penzo.

La società intanto continua a lavorare anche fuori dal campo. Sul fronte del mercato piace Lucas Vazquez del Real Madrid, che per Ancelotti potrebbe partire durante il prossimo mercato di gennaio. Nel mirino dei giallorossi sembra esserci anche un altro giocatore dei Blancos, ossia Nacho. La società però si muove anche sul fronte stadio, dove sembra che l'area individuata per la costruzione dell'impianto giallorosso sia quella degli ex Mercati Generali. Non si esclude però la possibilità di riqualificare lo stadio Olimpico.

