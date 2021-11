Roma-Bodo Glimt, la furia di Mourinho: "L'arbitro ha deciso il match" (VIDEO)

Josè Mourinho non ha digerito l'ennesimo torto arbitrale subito dalla sua Roma. Lo Special One, nel corso dell'intervista post Roma-Bodo rilasciata a BT SPort, ha avuto uno scambio di idee con il giornalista Jan Aage Fjortoft, che gli ha domandato se secondo lui ci fossero i rigori non assegnati ai giallorossi: "Hai visto la partita? Dimmelo tu se c'era rigore o no...", la risposta di Mourinho. E ancora: "Non hai visto la partita? Avevi uno schermo davanti...".

"Voglio sapere se è rigore secondo te" risponde il giornalista. "Per te?" l'ennesima risposta di Mou, che alla fine dice la sua: "Il Bodo è una buona squadra, hanno avuto due opportunità e hanno segnato ma l'arbitro ha deciso il match, questa è stata la partita".

Just had a little “discussion” with Mourinho after the the game….he wanted me to analyze the referee. I told him his view was more important https://t.co/TNEYi53xw8

