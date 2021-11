I VOTI DEGLI ALTRI - Abraham "anima in pena", Mkhitaryan "assente ingiustificato". El Shaarawy "dà la scossa", la Roma di Mourinho ha "poche idee e confuse"

LAROMA24.IT - Era l'occasione giusta per il riscatto. Non solo per la figuraccia norvegese di qualche settimana fa ma anche per uscire da un pantano di risultati negativi che hanno arenato la corsa della Roma. Che con la 'squadra A' in campo non riesce ad andare oltre il 2-2 con il Bodo/Glimt, complicandosi e non poco il cammino in Conference League.

Il giorno dopo, se non fossero bastati i primi fischi piovuti dall'Olimpico, le critiche puntano dritte verso José Mourinho (4,86) e i suoi. La sua Roma in campo ieri "ha poche idee e confuse" (Gazzetta dello Sport). "Il Bodo lo mette nel sacco un'altra volta e i colpevoli non erano gli epurati" (Corriere della Sera).

Un Mourinho 'tradito' dai suoi fedelissimi. L'attacco in particolare non funziona. Ancora male Abraham (4,5), "annodato su se stesso come i nastri delle vecchie musicassette" (La Repubblica). "Vaga come un'anima in pena, fanno poco per lui e fa ancora meno per se stesso" (Corriere della Sera). Non si rialza nemmeno Mkhitaryan (4,57): "Ancora latitante e assente ingiustificato" (Gazzetta dello Sport). Delude anche Zaniolo (5,29): "Si intestardisce a fare tutto da solo come nelle peggiori serate". Tra i peggiori in campo anche Darboe (4,79): "Fuori fuoco, fuori posto, alla fine fuori e basta" (La Repubblica).

A uscire indenni da altri 90 minuti incomprensibili sono in pochi. Tra questi c'è indubbiamente Stephan El Shaarawy (6,71), ieri al sesto gol stagionale: "L'unico pericoloso nel primo tempo, premiato dal gol nella ripresa: canta e porta la croce" (Il Messaggero). "L'elettroshock alla Roma viene dal suo tiro a giro, è ora di promuoverlo titolare" (Corriere dello Sport). L'altro a scampare ai giudizi negativi è il 'redivivio' Borja Mayoral (6,2), tutto per merito dell'assist finale per Iba˜˜nez: "Non male per un epurato" (La Repubblica)

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica)

Rui Patricio 5,64

Karsdorp 5,57

Mancini 5,07

Cristante 5,71

Ibañez 5,64

Darboe 4,79

Veretout 5,29

Zaniolo 5,29

Mkhitaryan 4,57

El Shaarawy 6,71

Abraham 4,5

Villar 5,36

Carles Perez 5,21

Shomurodov 5,64

Borja Mayoral 6,2

Zalewski sv

Mourinho 4,86





IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Karsdorp 6

Mancini 6

Cristante 5,5

Ibañez 6

Darboe 5

Veretout 5

Zaniolo 5,5

Mkhitaryan 4,5

El Shaarawy 7

Abraham 4

Villar 5,5

Carles Perez 5,5

Shomurodov 5,5

Borja Mayoral 6

Zalewski sv

Mourinho 5,5





CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 5,5

Karsdorp 5

Mancini 4,5

Cristante 6

Iba˜ñez 5,5

Darboe 5

Veretout 5

Zaniolo 5

Mkhitaryan 4,5

El Shaarawy 7

Abraham 4,5

Villar 6

Carles Perez 5,5

Shomurodov 5,5

Borja Mayoral 6,5

Zalewski sv

Mourinho 4,5





GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 5

Cristante 6

Ibañez 5,5

Darboe 5

Veretout 5,5

Zaniolo 5

Mkhitaryan 4,5

El Shaarawy 7

Abraham 4,5

Villar 5

Carles Perez 5

Shomurodov 6

Borja Mayoral sv

Zalewski sv

Mourinho 5





IL TEMPO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 5,5

Cristante 5,5

Ibañez 6

Darboe 5

Veretout 6

Zaniolo 5,5

Mkhitaryan 5

El Shaarawy 7

Abraham 5

Villar 5,5

Carles Perez 5

Shomurodov 5,5

Borja Mayoral sv

Zalewski sv

Mourinho 5,5





CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 5

Karsdorp 4,5

Mancini 4

Cristante 5,5

Ibañez 5

Darboe 4

Veretout 4,5

Zaniolo 5

Mkhitaryan 4

El Shaarawy 6,5

Abraham 4

Villar 4,5

Carles Perez 4,5

Shomurodov 5,5

Borja Mayoral 6,5

Zalewski sv

Mourinho 3





LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Karsdorp 5,5

Mancini 5

Cristante 5

Ibañez 5,5

Darboe 4,5

Veretout 5

Zaniolo 6

Mkhitaryan 4

El Shaarawy 6

Abraham 4

Villar 5,5

Carles Perez 5

Shomurodov 5,5

Borja Mayoral 6

Zalewski sv

Mourinho 5





IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Mancini 5,5

Cristante 6,5

Ibañez 6

Darboe 5

Veretout 6

Zaniolo 5

Mkhitaryan 5,5

El Shaarawy 6,5

Abraham 5,5

Villar 5,5

Carles Perez 6

Shomurodov 6

Borja Mayoral 6

Zalewski sv

Mourinho 5,5