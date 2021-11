E' tornata in campo alle 12 la Roma, dopo il pareggio per 2-2 col Bodo Glimt che ha lasciato i norvegesi in testa al girone di Conference League. Come di consueto per le sedute post partita, c'è stata una divisione in gruppi tra chi ha preso parte e chi è rimasto fuori nella sfida di ieri sera. Pellegrini, Viña, Spinazzola e Smalling hanno svolto un lavoro individuale.