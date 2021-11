Italia: Mancini, Cristante, Pellegrini e Zaniolo convocati per le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord

L'Italia di Roberto Mancini si prepara a scendere in campo durante le prossime settimane per disputare i due fondamentali impegni contro Svizzera e Irlanda del Nord, validi per la qualificazione ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar. Il tecnico azzurro ha diramato la lista dei giocatori che si raduneranno a Coverciano a partire dalla prossima settimana e tra questi ci sono anche quattro calciatori della Roma: Mancini, Cristante, Pellegrini e Zaniolo.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

(figc.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE