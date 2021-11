Stadio della Roma agli ex Mercati Generali. E spunta anche l'ipotesi Olimpico

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per il nuovo stadio la Roma punta forte sull'area degli ex Mercati Generali ma tra le alternative spunta anche l'Olimpico. Una strada tutt'altro che in discesa, ma non impossibile da percorrere: sull'area in zona Ostiense infatti pende sempre il progetto della Città dei Giovani - che andrebbe revocato dal Comune prima di procedere con un nuovo progetto - in più resta da risolvere il problema dei parcheggi e andrebbe studiato un nuovo piano mobilità.

Per questo, se non si dovesse trovare una soluzione con il Campidoglio in tempi ragionevoli, come piano di riserva i giallorossi potrebbero sondare il terreno con il Coni e Sport e Salute. Ipotesi che rimane comunque molto complicata visto che l'impianto del Foro Italico avrebbe bisogno di una ristrutturazione importante per eliminare la pista d'atletica, avvicinare le tribune al campo e arrivare ai circa 50mila posti immaginati dalla Roma. In più il piano B potrebbe prendere vita soltanto se nel frattempo si trovasse uno stadio alternativo per la Lazio, che da tempo pensa al Flaminio. Più facile a dirsi che a farsi.