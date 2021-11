AGRESTI: "Mourinho? Altro che arbitri, bisognerebbe parlare del gioco" - BALZANI: "Pericoloso dare un'utilitaria a chi ha sempre guidato in Formula 1"

Il pareggio col Bodo Glimt, che si è confermato in testa al girone di Conference League, fa esplodere le critiche nei confronti della Roma di Mourinho. "Ci vorrebbe la serietà di parlare di quello che succede dal punto di vista del gioco" attacca Stefano Agresti, riferendosi alle parole post partita del tecnico. Secondo Francesco Balzani: "Dare un'utilitaria a chi ha sempre guidato una Formula 1 può essere pericoloso, rischi di finire fuori strada".

"Comincerei seriamente a pensare di cambiare modulo: mi piacerebbe immaginare una Roma con un 3-4-2-1" la riflessione di Jacopo Palizzi.

La Roma ieri ha sofferto tantissimo, come sta succedendo da settimane. Non so se Mourinho stia sulle palle a qualcuno…In Italia probabilmente a tanti, ma in Europa pensavo la musica fosse diversa. Non gli hanno dato due rigori chiari, ma non voglio tirare fuori degli alibi: la qualità del gioco non è un granché e la condizione fisica di alcuni giocatori è carente (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Un messaggio a Mourinho: Roma è un po’ pericolosa per i giovani, anche i più forti e i più pagati rischiano di perdersi, controlli la situazione… Pensate che a Mancini stanno per fare un contratto da 3,5 milioni all’anno. Fa parte del ‘cerchio magico’ di Mourinho, in cui ci sono anche Cristante e Pellegrini, che guarda caso si stanno beccando dei rinnovi milionari. Ma devono meritarseli… Hanno fatto diventare il Bodo una squadra di fenomeni, questa Roma è inguardabile! E c’è un caso Abraham grosso come una casa: hanno speso 45 milioni per questo ragazzo che ora è spento e moscio… (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Ma non sarà che anche i titolari della Roma, oltre alle riserve, sono inferiori ai titolari del Bodo? (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Comincerei seriamente a pensare di cambiare modulo: mi piacerebbe immaginare una Roma con un 3-4-2-1, ti darebbe alternative anche nei 13-14 giocatori che considera Mourinho. Questa potrebbe una soluzione semplicemente per far sentire meno solo Abraham ed accentrare Zaniolo (JACOPO PALIZZI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Vi rendete conto di chi erano gli avversari della Roma? Sapete che hanno perso i preliminari di Champions con il Legia Varsavia, che ieri ha preso 4 gol dal Napoli? Parliamo del flop di Mourinho: la Roma non ha gioco. E ancora parliamo degli arbitri? Ci vorrebbe la serietà di parlare di quello che succede dal punto di vista del gioco. O del non gioco. Invece Mourinho parla degli arbitri e se la prende di nuovo con Darboe e Villar… Così manca di rispetto anche ai Friedkin che gli danno tutti quei soldi. Fa analisi egoistiche per giustificare i propri insuccessi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

A questo punto, se le condizioni di Abraham sono queste, a Venezia stia fuori e giochino due punte vicine come Shomurodov e Mayoral (VALENTINA CATONI, Tele Radio Stereo, 92.7)

È evidente che ci siano problemi di gioco, ma è altrettanto evidente che la Roma è riuscita a raddrizzare una situazione negativa, merita la sufficienza. Parliamo di una squadra quarta in classifica, non di una in lotta per la retrocessione. E non mi pare che in campionato ci sia questa difesa colabrodo. Mourinho è arrivato da poco e non si può pretendere calcio-spettacolo dall'oggi al domani, le difficoltà della Roma erano prevedibili e non è compromesso nulla (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma manca totalmente di schemi offensivi, poi c'è anche un problema di singoli (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dare un'utilitaria a chi ha sempre guidato una Formula 1 può essere pericoloso, rischi di finire fuori strada. La Roma non è 'Special' ma di una normalità imbarazzante: a livello tattico, tecnico, atletico ha preso una lezione incredibile ieri. Non puoi prendere Mourinho se sai che non potrai fargli una squadra adeguata, a quel punto sarebbe stato meglio puntare su un De Zerbi (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Il Bodo/Glimt è una squadra modestissima, di un campionato modesto. La Roma ha incassato da loro 8 gol in due partite, di cui 6 con i titolari in campo. È abbastanza grave. Mourinho si è attaccato come al solito all’arbitro. Aveva ragione, ma contro i norvegesi non avrebbe nemmeno il diritto di farlo… (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

I rigori c’erano, ma se mentre con il Milan ho spento la tv arrabbiato, oggi non ce la faccio a parlare di arbitri… Dopo queste due partite con il Bodo, ormai mi aspetto di tutto anche in Conference League (RICCARDO COTUMACCIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Perché pure Mourinho deve insistere nell'idea di mettere Cristante al centro della difesa? Non ha mai funzionato come soluzione (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Già il fatto che ti mandano un arbitro come Papapetrou ti fa capire il valore di questa competizione. Ma non puoi stare punto a punto con il Bodo/Glimt: questo è uno dei gironi più ridicoli della storia della Roma e all'85% arriverai secondo... (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Spero che Mourinho resti alla Roma per tre anni, ma da lui mi aspetto di più: la Roma non può essere solo questa. Manca l’organizzazione offensiva, la squadra sembra non avere le idee chiare. L’egoismo di alcuni calciatori mi preoccupa. Giocano per sé stessi o per la Roma? (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)