Torna di moda il nome di Nacho per la Roma, tormentone di mercato negli ultimi anni. Come scrive il sito dedicato al calciomercato, infatti, il Real Madrid vorrebbe privarsene, con Ancelotti che non lo stima. Tiago Pinto ci sta pensando, anche per il fatto che lo spagnolo potrebbe giocare sia come difensore centrale che come terzino.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE