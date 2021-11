VIDEO - Domani il Bologna: Cristante negativo al tampone e disponibile, Felix positivo. Lesione al retto femorale destro per Pellegrini, tornerà nel 2022. Mourinho: "Questo gruppo ha una mentalità forte"

Una buona e due cattive notizie alla vigilia del match contro il Bologna, valido per la quindicesima giornata di Serie A. Quella rassicurante è che Cristante è risultato negativo al doppio tampone e quindi raggiungerà il resto della squadra per la sfida di domani. La prima brutta è che un altro giocatore della prima squadra è diventato positivo, ovvero il giovane Felix, che su Twitter ha voluto rassicurare tutti. L'altra notizia poco confortante è che la risonanza svolta nella giornata di oggi da Pellegrini ha evidenziato una lesione al retto femorale destro, che lo terrà ai box fino al 2022. Oggi Mourinho ha svolto la consueta conferenza stampa prepartita in vista del match di domani, durante la quale ha elogiato la mentalità del gruppo giallorosso.

