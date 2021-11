Roma, Cristante negativo al doppio tampone: nelle prossime ore partirà per Bologna

Finalmente finisce l'incubo per Cristante. Secondo quanto riportato da Emanuele Zotti, il centrocampista giallorosso è risultato negativo al secondo tampone e sta svolgendo le consuete visite mediche post Covid. Nelle prossime ore infine il giocatore partirà per Bologna per raggiungere il resto della squadra.





