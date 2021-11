Roma, la difesa migliora: in A nessuna squadra concede meno tiri

LAROMA24.IT (Matteo Vitale) - Non è (ancora) la Roma ideale di José Mourinho e i giallorossi non giocano (ancora) come vorrebbe il tecnico portoghese, ma i frutti del lavoro dello Special One cominciano a vedersi. Si parla spesso della Roma del portoghese per i numeri offensivi, ma c’è un dato che dimostra i frutti del lavoro del tecnico sul reparto difensivo: la Roma è la squadra di A che in media concede meno tiri alle squadre avversarie (9.4). Solo il Torino come i giallorossi. Segue il Napoli (9.6) primo in classifica, mentre sono decisamente più indietro Fiorentina (10.1), Atalanta (10.8), Juventus (11.1), Milan (11.8) e Inter (12.2). Al momento quella della Roma è la terza difesa per gol subiti (15, come l'Inter), meglio dei giallorossi solo Torino (14) e Napoli (7). Mancini e compagni hanno concesso 7 gol su azione manovrata, 3 in contropiede, 3 da calcio piazzato e 2 su calcio di rigore. Solo il Napoli ha concesso meno gol su azione manovrata (3).

Tiri concessi a partita:

Roma/Torino 9.4

Napoli 9.6

Fiorentina 10.1

Atalanta 10.8

Juventus 11.1

Milan 11.8

Inter 12.2

Bologna/Udinese 12.4

Lazio 13.1

Genoa 13.6

Verona 14.1

Sassuolo 14.2

Sampdoria 14.9

Spezia 15.2

Salernitana 15.6

Empoli 16.1

Cagliari 16.5

Venezia 17.1

Un altro dato interessante: contro il Torino è arrivato un altro clean sheet, è già il sesto in campionato e soltanto il Napoli ha mantenuto la porta inviolata più volte dei giallorossi, per otto volte. Alla quattordicesima giornata è la miglior percentuale di imbattibilità dalla stagione 2017-2018, in cui la Roma mantenne inviolato lo specchio per 7 volte, mentre nelle stagioni 2020-2021, 2019-2020 e 2018-2019 i clean sheet alla 14° di A erano stati rispettivamente: 4 (5, senza la sconfitta a tavolino con il Verona), 4 e 3.

Clean sheet alla 14a giornata:

2021-2022 - 6

2020-2021 - 4 (5 sul campo, con Verona-Roma 0-0)

2019-2020 - 4

2018-2019 - 3

2017-2018 - 7

C’è ancora lavoro da fare, per migliorare ulteriormente questi numeri e per rendere la difesa ancora più solida, ma sono piccoli passi in avanti per un reparto difensivo che comincia a mostrare segnali di crescita, per vincere più partite 1-0, proprio come piace a Mourinho.