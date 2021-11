Pellegrini, risonanza in mattinata: lesione al retto femorale destro. Tornerà nel 2022

Lorenzo Pellegrini ha svolto una risonanza in mattinata per stabilire l'entità esatta dell'infortunio subito domenica sera dopo pochi minuti di Roma-Torino. "Lesione al retto femorale destro" il responso dell'esame strumentale, che obbligherà il capitano e numero 7 giallorosso a saltare le gare in programma nel prossimo mese. Appuntamento al 2022.

???

La risonanza a cui si è sottoposto #Pellegrini oggi ha evidenziato una lesione al retto femorale destro:salterà le partite in programma a dicembre.#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) November 30, 2021