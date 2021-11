Twitter, Felix annuncia la sua positività al Covid: "Domani sosterrò i miei compagni dalla TV in attesa di risultare negativo"

Dopo il comunicato ufficiale con il quale la Roma ha annunciato il terzo positivo in prima squadra, ovvero Felix Afena-Gyan, ora anche il giocatore si è esposto sui social per annunciare la sua positività: "Domani sosterrò i miei compagni davanti alla TV. In attesa di risultare negativo e di tornare ad allenarsi. Forza Roma".

Tomorrow I’ll be supporting my teammates from in front of the TV. Waiting to test negative and to return to training. Forza #ASRoma ?❤️ pic.twitter.com/befeTcSHYP

— Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) November 30, 2021