AGRESTI: "Zaniolo-Abraham coppia affascinante" - PALOMBELLA: "Ma l'infortunio di Pellegrini è un problema serio"

Di nuovo vigilia di campionato, con la Roma che domani sarà ospite in casa del Bologna. "La Roma deve stare attenta" avvisa Roberto Pruzzo. Sulla novità dell'ultima giornata, con Zaniolo-Abraham in avanti, Stefano Agresti dice: "Coppia affascinante: sono giovani, forti, tecnici e fisici. Per me Zaniolo può fare qualsiasi ruolo lì davanti".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione.

Per la Roma sarà una gara difficile contro il Bologna: la squadra di Mihajlovic gioca ma concede molto, è sempre in grado di proporre, Arnautovic è forte. La Roma deve stare attenta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Roma-Bologna è un match tra mattatori, Mourinho e Mihajlovic sono due bei personaggi da film (TONY DAMASCELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Leggo che la Juve di Agnelli è ‘ferita da calciopoli’. Roba da pazzi, è la società artefice di tutti gli scandali sportivi del calcio italiano. Il problema di oggi riguarda anche la stampa, i giornalisti non sono più ‘guardiani’ e questo porta al ripetersi degli scandali (GIORGIO DE ANGELIS, PlayRoma)

L'infortunio di Pellegrini è un problema serio, sia tecnico che di leadership in campo. Diawara non fa al caso di Mourinho e questo non lo facilita (MAX PALOMBELLA, PlayRoma)

Zaniolo-Abraham coppia affascinante: sono giovani, forti, tecnici e fisici. Per me Zaniolo può fare qualsiasi ruolo lì davanti, e non solo forse. C'è da capire quanto il 22 sia sacrificato senza avere campo davanti. Se Abraham comincia a segnare, può diventare un grande centravanti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)

Col Torino Mkhitaryan si è comportato bene a centrocampo. Invece di far giocare calciatori che Mourinho non stima o nel caso specifico Diawara che ha fatto il compitino, tanto vale mettere l'armeno con Veretout: con la sua esperienza e tecnica può farlo. Veretout e Mkhitaryan, in assenza di Cristante e Pellegrini, vanno bene (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattina, Sport e News)